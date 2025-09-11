Tonantzin Fernández, edila mejor evaluada de Puebla

*La morenista encabeza el Ranking de Alcaldes de Demoscopia Digital*

Desde Puebla

Las y los ciudadanos de San Pedro Cholula han colocado a la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, en el primer lugar de los alcaldes del estado de Puebla, encabezando en Ranking de Alcaldes de la casa encuestadora Demoscopia Digital.

Mes con mes, se llevan a cabo evaluaciones de desempeño de las y los presidentes municipales, y en su edición de agosto 2025, la presidenta cholulteca apareció como la mejor calificada, con el 60.6% de aprobación, por encima de nombres como Pepe Chedraui, de Puebla capital; Lupita Cuautle, de San Andrés Cholula; Juan Alonso, de Texmelucan; y Alejandro Barroso, de Tehuacán.

A través de encuestas, se cuestiona a las y los ciudadanos sobre el desempeño de los presidentes municipales en rubros como seguridad, servicios públicos, obra pública, transparencia, cercanía, entre otros, creando una percepción general de su administración.

A menos de cumplir un año de estar al frente de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández ha aparecido constantemente en los primeros lugares de este Ranking, colocándose en la edición de agosto en primer lugar, resultado de su buena administración, realizando obras de infraestructura, implementando operativos de seguridad, atrayendo eventos artísticos y turísticos, así como la cercanía con los ciudadanos, a través de sus “Miércoles del Pueblo”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Demoscopia Digital, la metodología ocupada para esta encuesta fue aplicar un total de 1000 encuestas a mayores de 18 años via WhatsApp, entre el 28 y el 31 de agosto, dando como resultado margen de error del +/3.8% y un nivel de confianza del 95%