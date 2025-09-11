ADRENALINA

El cuadro de la capital del país se llevó el primer partido de la serie por el campeonato del torneo de verano luego de dominar las dos primeras entradas ante Charros de Jalisco.

La Serie del Rey 2025 para definir al campeón de la Liga Mexicana de Beisbol inició la noche de este miércoles en la Ciudad de México donde los Diablos Rojos se llevaron el primer juego para tomar ventaja 1-0 ante los Charros de Jalisco luego de un marcador 8-4.

El partido pactado para las 19 horas se retrasó 20 minutos en el Estadio Alfredo Harp Helú luego de la lluvia que cayó en la capital del país y, si bien en esta ocasión los truenos no llegaron del cielo, las explosiones arribaron de los bats de la ofensiva escarlata que solo necesitó de los primeros dos episodios para comenzar a enfilar el rumbo del partido.

Diablos Rojos del México gana el primer juego de la Serie del Rey ante Charros

El cuadro de la capital del país se llevó el primer partido de la serie por el campeonato del torneo de verano luego de dominar las dos primeras entradas ante Charros de Jalisco.

La Serie del Rey 2025 para definir al campeón de la Liga Mexicana de Beisbol inició la noche de este miércoles en la Ciudad de México donde los Diablos Rojos se llevaron el primer juego para tomar ventaja 1-0 ante los Charros de Jalisco luego de un marcador 8-4.

El partido pactado para las 19 horas se retrasó 20 minutos en el Estadio Alfredo Harp Helú luego de la lluvia que cayó en la capital del país y, si bien en esta ocasión los truenos no llegaron del cielo, las explosiones arribaron de los bats de la ofensiva escarlata que solo necesitó de los primeros dos episodios para comenzar a enfilar el rumbo del partido.

Play Video

La ofensiva escarlata explotó temprano con tres carreras en la primera entrada: Allen Córdoba abrió el marcador con un doble productor, Julián Ornelas sumó otra con rodado a la inicial y José Marmolejos conectó cuadrangular solitario.

El segundo episodio no fue diferente y un rally de cuatro anotaciones amplió la ventaja. Carlos Sepúlveda empujó con sencillo, Robinson Canó agregó otra mientras que Ornelas apareció con un imparable que produjo dos carreras que puso el marcador 7-0, justo en el momento que algunos aficionados apenas se acomodaban en su butaca.

Los Charros de Jalisco, quienes llegan a una final de la LMB después de varias décadas, reaccionaron en la cuarta y quinta entrada para reducir la diferencia 7-4 gracias a un jonrón de Willie Calhoun, además de un doblete de Mallex Smith que sirvieron como el destello del cuadro tapatío.

La última de los Pingos llegó en el séptimo episodio con José Marmolejos pasando por la registradora para el marcador final.

¿Cuándo es el segundo juego de la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos y Charros?

El segundo partido de la Serie del Rey 2025 se disputará la noche de este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México.

El duelo entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco podrá ser visto por las diferentes plataformas como ESPN, FOX Sports México, FOX, AyM Sports, así como otros servicios de streaming.