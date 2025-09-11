Isaac del Toro gana otra clásica: La Coppa Sabatini

ADRENALINA

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, lanzó un ataque en los últimos kilómetros para conquistar La Coppa Sabatini 2025

El mexicano Isaac del Toro sigue en plan grande, luego de llevarse La Coppa Sabatini 2025, siendo su tercera clásica italiana que conquista, luego de sus triunfos en el Gran Premio Industria & Artigianato y el Giro della Toscana.

El ciclista de UAE Team Emirates cruzó la meta con tiempo de 4:46:56, en un recorrido de más de 190 kilómetros que tuvo salida y meta en Peccioli, Toscana.

En La Coppa Sabatini 2025 también participó el mexicano Edgar Cadena.

El recorrido contó con 20 ascensos. En el tramo final de la competencia, Isaac del Toro estuvo en el grupo perseguidor, junto a Richard Carapaz, Marc Hirschi y Jan Christen, entre otros, que redujeron el tiempo de distancia con los de fuga, entre ellos Cadena.

A unos 12 kilómetros de la meta, los que habían protagonizado la fuga fueron alcanzados.

Isaac del Toro apretó en los últimos seis kilómetros y lanzó un ataque, tomando cierta distancia con Benjamin Thomas y Ben Granger, hasta cruzar la meta.

“El Torito” puso su nombre en la historia de ganadores de La Coppa Sabatini.

LOS ÚLTIMOS 10 GANADORES DE LA COPPA SABATINI:

– 2025: Isaac del Toro.

– 2024: Marc Hirschi.

– 2023: Marc Hirschi.

– 2022: Daniel Felipe Martínez.

– 2021: Michael Valgren.

– 2020: Dion Smith.

– 2019: Alexey Lutsenko.

– 2018: Juan José Lobato.

– 2017: Andrea Pasqualon.

– 2016: Sonny Colbrelli.