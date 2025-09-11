Gobierno Slider Principal

Establece gobierno de Puebla alianza con IP y sociedad civil a favor de la seguridad

By Redaccion1 / 11 septiembre, 2025
  • Alejandro Armenta se reunió con representantes de colonias y cámaras empresariales

Desde Puebla

Por vez primera, un gobierno se acerca y abre el diálogo con los colonos y las cámaras empresariales para que, juntos, construyan condiciones de bienestar y seguridad para las familias de Puebla.

En reunión con estos sectores, se estableció UN PACTO SOCIAL DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE EMPRESARIOS, SOCIEDAD CIVIL Y LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO.

Se inicia así una etapa de GOBERNANZA COMPARTIDA con un trabajo de conexión con los colonos y cámaras empresariales, tal como lo comentó la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho y Héctor Sánchez del Consejo Coordinador Empresarial.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del municipio se pusieron a disposición los botones de alertamiento, alarmas vecinales y la aplicación del 911 y el 089.

En un mes se hará una evaluación sobre ello.

COLONIAS REPRESENTADAS PARTICIPANTES

1 Jardines de Zavaleta
2 Vista Real Sur
3 Concepción Buena Vista
4 Residencial Arco Sur
5 Jardines de las lomas
6 Altavista
7 Arcos del Sur
8 Rivera de Atoyac
9 La Devoción
10 Moctezuma
11 Antigua Cementera
12 colonia Morelos
13 3 de Mayo
14 Estrellas del Sur
15 junta auxiliar San Sebastián Aparicio

You may also like

Categorías