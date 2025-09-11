Establece gobierno de Puebla alianza con IP y sociedad civil a favor de la seguridad

Alejandro Armenta se reunió con representantes de colonias y cámaras empresariales

Por vez primera, un gobierno se acerca y abre el diálogo con los colonos y las cámaras empresariales para que, juntos, construyan condiciones de bienestar y seguridad para las familias de Puebla.

En reunión con estos sectores, se estableció UN PACTO SOCIAL DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE EMPRESARIOS, SOCIEDAD CIVIL Y LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO.

Se inicia así una etapa de GOBERNANZA COMPARTIDA con un trabajo de conexión con los colonos y cámaras empresariales, tal como lo comentó la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho y Héctor Sánchez del Consejo Coordinador Empresarial.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del municipio se pusieron a disposición los botones de alertamiento, alarmas vecinales y la aplicación del 911 y el 089.

En un mes se hará una evaluación sobre ello.

COLONIAS REPRESENTADAS PARTICIPANTES

1 Jardines de Zavaleta

2 Vista Real Sur

3 Concepción Buena Vista

4 Residencial Arco Sur

5 Jardines de las lomas

6 Altavista

7 Arcos del Sur

8 Rivera de Atoyac

9 La Devoción

10 Moctezuma

11 Antigua Cementera

12 colonia Morelos

13 3 de Mayo

14 Estrellas del Sur

15 junta auxiliar San Sebastián Aparicio