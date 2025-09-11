Pachuca vs. Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 8?

PUBLIMETRO

Luego de intensas emociones que dejó la Fecha FIFA, la Liga MX regresa a las pantallas de los aficionados con la intención de dar seguimiento a la segunda parte de la temporada regular. Si bien el juego más llamativo de la fecha es el Clásico Nacional, otro encuentro que levante mucha expectativa es el Pachuca vs. Cruz Azul.

El Estadio Hidalgo será el epicentro de una lluvia de emociones en la que dos grandes conocidos garantizan goles en los noventa minutos. A este encuentro, por un lado, el cuadro cementero llega con una inercia positiva en cuanto a resultados, logrando mantenerse invicto con cinco victorias y dos empates.

Mencionar que las maneras en el buen momento del quipo no han terminado por gustar a los aficionados, pero los resultados han llegado generando cierta ilusión que apunta a la décima estrella y se puede reforzar con una victoria nuevamente fuera de casa.

En contraste, Pachuca ha caído en un bache escandaloso luego de haber tenido un buen inicio con cuatro victorias al hilo. Tras ello, en los últimos tres encuentros los de la Bella Airosa han sumado un empate y dos derrotas, cayendo hasta la sexta plaza y obligándolos a hacerse sentir en su propio terreno de juego.

Otro aspecto a señalar es que en este tipo de partidos se vive una rivalidad interesante debido a que al ser una plaza muy futbolera y familiar, el inmueble entra en un ambiente especial.

Referente al historial de resultados, enfocándonos en los últimos cinco partidos, podemos destacar una ligera ventaja de los celestes con tres victorias a su favor, por dos de Pachuca, algo que garantiza espectáculo a los aficionados.

¿Dónde y a qué hora ver el Pachuca vs. Cruz Azul?

Hora: 17:00

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Estadio: Hidalgo

Transmisión: TUBI