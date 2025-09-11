Julión Álvarez y Shakira atraerán 100 mil turistas en Puebla capital

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, destacó que se espera más de 100 mil visitantes en este puente vacacional, debido a que se han organizado diversas actividades, como la participación de Julión Álvarez en el Paseo Bravo.

Esta cifra es por las fiestas patrias, con una ocupación hotelera del 80 por ciento, incluso dijo algunos hoteles llegarán al 100 por ciento.

También habrá concierto este fin de semana, pues se presentará la cantante colombiana Shakira.