Fuera de peligro, el secretario de seguridad de Amozoc

Desde Puebla
Fuentes cercanas a este medio de comunicación informan que el Secretario de Seguridad Pública de Amozoc, José Luis Corrales se encuentra estable y fuera de peligro tras ser herido de bala ayer en el barrio San Miguel.
Como lo informamos oportunamente en este espacio informativo, Corrales fue baleado durante un operativo de la Fiscalía General del estado, policía municipal y la Marina.
De inmediato fue trasladado a un hospital, hoy nos informan que se encuentra fuera de peligro y que se recupera.
