Lentitud del gasto en el presupuesto municipal del 2025: Héctor González

María Tenahua
El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián reconoció una lentitud del 10 por ciento en el gasto del presupuesto 2025.
En entrevista al concluir la Comisión de Patrimonio y Hacienda, sostuvo que a final de año tendrán un ajuste, para cerrar con equilibrio.
Señaló un desfase entre el ingreso y el gasto, no obstante, ya se tiene todo programado para lo que resta del año.
You may also like
-
Julión Álvarez y Shakira atraerán 100 mil turistas en Puebla capital
-
Tonantzin Fernández, edila mejor evaluada de Puebla
-
Establece gobierno de Puebla alianza con IP y sociedad civil a favor de la seguridad
-
Jueves con temperaturas frescas y tormentas aisladas durante la tarde-noche en Puebla capital
-
Colocan manta amenazadora en Amozoc