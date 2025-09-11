Lentitud del gasto en el presupuesto municipal del 2025: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián reconoció una lentitud del 10 por ciento en el gasto del presupuesto 2025.

En entrevista al concluir la Comisión de Patrimonio y Hacienda, sostuvo que a final de año tendrán un ajuste, para cerrar con equilibrio.

Señaló un desfase entre el ingreso y el gasto, no obstante, ya se tiene todo programado para lo que resta del año.