Este domingo súmate a la cabalgata Atlixco 2025

Desde Puebla

El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, invitan a participar en la Tradicional Cabalgata 2025, que se realizará el próximo 14 de septiembre a las 19:00 horas, partiendo del parque de la colonia Revolución rumbo al zócalo.

Este recorrido con más de 500 jinetes rinde homenaje a Ignacio Pérez, “El Mensajero de la Libertad”, y se ha consolidado como un pilar de las Fiestas Patrias y del Día Nacional del Charro en la ciudad. A las 20:00 horas, la presidenta Ariadna Ayala encabezará el acto cívico de abanderamiento.

Para garantizar la seguridad, el Gobierno Municipal recuerda a los asistentes y participantes que está prohibido el uso de pirotecnia, ingreso de bebidas en envases de vidrio, consumo excesivo de alcohol, portación de armas y participación de caballos enteros, autos y motocicletas.

“Esta Cabalgata es un vínculo con nuestra historia y una forma de mantener viva la identidad de Atlixco”, señaló la presidenta Ariadna Ayala al invitar a la ciudadanía a sumarse a este emotivo recorrido.