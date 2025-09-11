No hubo poblanos lesionados por la explosión de pipa en CDMX: Armenta

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mie, informó que hasta el momento no hay reportes sobre poblanos lesionados en la explosión de pipa en Ciudad de México.
En entrevista, dijo que estarán atentos, debido a que se trató de un suceso trágico.
También han mostrado solidaridad y están a disposición de dar acompañamiento y atención inmediata.
Señaló que, para evitar un hecho similar en la entidad, exhortarán a las empresas a que den mantenimiento a las unidades y que capaciten a operadores, que tengan un correcto control de riesgos.
