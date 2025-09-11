Noche de Museos este sábado 

María Tenahua

Este 13 de septiembre se realizará la octava edición de noche de museos del 2025 y se esperan más de 25 mil visitantes.

En este sentido, el secretario municipal de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que 28 sedes participarán el fin de semana, así como establecimientos con descuentos.

En su turno, el titular de la secretaría de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina señaló que se proyectará un video mapping por el 215 aniversario de la Independencia de México los días, 13, 14 y 15 de septiembre, con diferentes horarios comenzado a las 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Y 22:00 horas, pero el 15 de septiembre será de 19:30 a medianoche.