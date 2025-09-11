Noche de Museos este sábado 

María Tenahua
Este 13 de septiembre se realizará la octava edición de noche de museos del 2025 y se esperan más de 25 mil visitantes.
En este sentido, el secretario municipal de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que 28 sedes participarán el fin de semana, así como establecimientos con descuentos.
En su turno, el titular de la secretaría de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina señaló que se proyectará un video mapping por el 215 aniversario de la Independencia de México los días, 13, 14 y 15 de septiembre, con diferentes horarios comenzado a las 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Y 22:00 horas, pero el 15 de septiembre será de 19:30 a medianoche.
You may also like
-
No hubo poblanos lesionados por la explosión de pipa en CDMX: Armenta
-
Este domingo súmate a la cabalgata Atlixco 2025
-
Lentitud del gasto en el presupuesto municipal del 2025: Héctor González
-
Julión Álvarez y Shakira atraerán 100 mil turistas en Puebla capital
-
Tonantzin Fernández, edila mejor evaluada de Puebla