Con esta canción el artista homenajea las raíces de la música mexicana y resalta la belleza de nuestras tradiciones.

Por Mino D’Blanc

“Alguien” es el nuevo sencillo de Carlos Rivera, mismo que en todas las plataformas digitales.

Es una canción compuesta por el propio artista en coautoría con Luis Mejía e Iván Gámez. Un tema de desamor que rinde homenaje a las raíces de la música mexicana y que busca conectar con la esencia de nuestras tradiciones y enaltecer el orgullo de ser mexicanos. Combina acordes al compás del mariachi con sutiles matices melódicos que se han convertido en un sello distintivo de Carlos Rivera.

Producida bajo la batuta del propio cantante junto con Humberto Rodríguez Terrazas “Humbe” y Emiliano Rodríguez Terrazas, “Alguien” busca resaltar la belleza de nuestras tradiciones y transmitir el profundo amor que Carlos Rivera siente por nuestro país y que ha sido un sentimiento presente en cada etapa de su carrera.

“Alguien” entrelaza tragedia, ficción y realidad para contar la historia de un amor no correspondido. La fuerza de la música mexicana marca el tono de la pieza, reforzando su carácter apasionado. Solo basta escuchar algo de la letra: “Y alguien hoy está sufriendo por su culpa / alguien muere de dolor y de locura / alguien se está preguntando si esto tiene cura / y ese alguien soy yo por si tienen duda”.

El video de “Alguien” fue dirigido por Yerick Johnsson, quien cabe mencionar que también lo fue de “Calavera”, canción con la que Carlos Rivera demostró toda su pasión, su entrega y su sentimiento por la música mexicana y que ahora lo refuerza con toda autoridad en “Alguien”. Fue grabado una parte en Xochimilco en la Ciudad de México y la otra en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal del artista. La trama es protagonizada en su lado femenino por Priscila Valverde quien es top model mexicana y concursante de “La Casa de los Famosos México”.

Con “Alguien” Carlos Rivera presenta lo que será su próximo proyecto musical que consiste en una serie de lanzamientos que celebran la riqueza y el orgullo de la música mexicana.