: Villa de Reyes recibe a la Sectur en una experiencia cultural y gastronómica

Staff/RG

La Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, acompañada por la Secretaria de Turismo Estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, visitaron el municipio de Villa de Reyes como parte de las actividades enmarcadas en la FENAPO 2025.

La jornada inició con un desayuno tradicional en el restaurante “La Cocina de Nanis”, donde se degustaron platillos típicos de la región preparados por cocineras tradicionales, resaltando la riqueza culinaria del Altiplano Potosino.

Posteriormente, se realizó una demostración artesanal de la elaboración de dulces típicos, a cargo de reconocidas artesanas locales, quienes compartieron sus técnicas ancestrales y la importancia de preservar las tradiciones.

El recorrido continuó en la Hacienda Calderón, donde se instaló una exposición gastronómica y artesanal que reunió a productores locales y emprendedores, quienes mostraron la diversidad de sabores y talentos del municipio.

Durante la gira también se sostuvo una reunión de trabajo para analizar proyectos de desarrollo turístico en la región, con el objetivo de fortalecer la identidad local y generar nuevas oportunidades para los habitantes.