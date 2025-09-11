La artista andaluza se sumerge en la riqueza del regional mexicano.

Esta canción forma parte de “Aguachile”, su décimo disco en su carrera.

El jueves 27 de noviembre presentará en México su “Aguachile Tour”.

Por Mino D’Blanc

“Karma” es el nuevo sencillo de India Martínez y en el que cuenta con la colaboración de Edén Muñoz, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto con su video oficial.

Nuevamente con el folclore mexicano como hilo conductor, la artista sorprende a propios y extraños tal como lo hizo con “Equipo favorito” y “Borrachita perdía”, sus dos anteriores temas, con “Karma”, tercer sencillo de “Aguachile” que es su más reciente álbum y que ya también está disponible.

Esta producción discográfica fue grabada en España y en Miami, Florida y representa un viaje sonoro en el que India Martínez se sumerge a la tradición mexicana, consolidando una conexión musical que ha cautivado a públicos no solo de México y España, sino de todos los países de habla hispana.

El videoclip de “Karma” fue filmado en Mazatlán, Sinaloa. En la trama el tequila y las tradiciones mexicanas sirven de telón de fondo para una historia intensa y profundamente arraigada en la cultura mexicana. Fue dirigido por Mario Ruiz y producido por Krea.

Como antesala a esta nueva etapa, la artista andaluza ofreció un concierto íntimo y exitoso en La Maraka en la Ciudad de México el sábado 31 de mayo del presente año. Será el 27 de noviembre cuando se presentará nuevamente en nuestro país, ahora a lo grande con su “Aguachile Tour” el jueves 27 de noviembre, un show que pretende ser inolvidable.

Hay que recordar que en el año 2022 India Martínez estrenó “Nuestro mundo”, un álbum en el que de la mano de Melendi y Andy Clay trasladó su poemario “Verdades a medias” al universo musical. Si en aquel trabajo ya exploraba el pop y ritmos latinos como la bachata o el reggaetón, ahora con “Aguachile” reafirma su versatilidad artística y se sumerge en la riqueza del regional mexicano con canciones arrebatadoras como “Karma”.

“Aguachile” es el décimo álbum de India Martínez, quien hay que resaltar que se ha consolidado como una de las voces más poderosas de la música española y ahora, con la colaboración de Edén Muñoz confirma una conexión artística que trasciende fronteras y géneros.