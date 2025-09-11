Derrotó “Tripas” Beltrán con polémica a “Piojo” Álvarez en Monterrey

Staff/RG

Se impuso por decisión unánime en el marco del XV aniversario de Round Zero Upper Fight

En un combate que tuvo un polémico fallo de parte de los jueces, el pugilista regiomontano, Emmanuel “Tripas” Beltrán, se impuso por decisión unánime al poblano Jesús “Piojo” Álvarez, en el marco del XV aniversario de la promotora de box Round Zero Upper Fight presentada por TV Azteca, que se celebró en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Emmanuel conservó su paso invicto en el profesionalismo, al llegar a tres victorias en igual número de contiendas disputadas.

En tanto, Álvarez Ríos sumó su segundo revés en el ámbito de paga, en el cual también tiene par de éxitos y tres empates.

La contienda, válida por el peso súpermosca, arrancó con un leve dominio de parte de “Tripas” Beltrán, quien conectó los mejores impactos alrededor del cuadrilátero ante la mirada de Sergio Hernández, tercero sobre la superficie.

A continuación, el pugilista local mandó a la lona al joven poblano con un uppercut de mano derecha que estremeció toda la humanidad del visitante, al cual el réferi le aplicó la cuenta de protección de 10 segundos para poder seguir en la batalla.

En el segundo asalto, “Piojo” Álvarez buscó terminar con el pleito de un solo golpe, sabedor de que estaba abajo en las tarjetas de los jueces, sin embargo, Emmanuel siguió dominando la pelea con buen juego de piernas y volados que siempre encontraban la humanidad del poblano.

En el tercer round, ambos exponentes intercambiaron sus mejores golpes al centro del ring para impresionar a los jueces y les dieron su mejor designio al final de los cuatro asaltos.

A pesar de que mostró una clara disminución física, el regiomontano continuó aplicando los mejores golpes para ir decidiendo cada vez más el combate en su favor.

En el cuarto episodio, los dos exponentes sobre el cuadrilátero intercambiaron impactos a diestra y siniestra, principalmente en las zonas blandas y en la cabeza de sus oponentes.

Cuando parecía que el salomónico empate se decretaría ante lo visto en los cuatro rounds programados, increíblemente los tres jueces decretaron la victoria por decisión unánime para “Tripas” Beltrán, quien vistió pantaloncillo en color blanco con vivos negros.