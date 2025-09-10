Proponen en Congreso que para todos los casos de desaparición de menores se inicie una carpeta o registro de investigación

– Comisión Permanente recibe iniciativas en materia de educación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Desde Puebla

Para establecer que cuando haya noticia, reporte o denuncia por desaparición de niñas, niños y adolescentes se deberá iniciar una carpeta o registro de investigación, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

También contempla que, de manera inmediata, se emprenderá la búsqueda especializada y diferenciada, donde se aplicarán los protocolos para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, el de Alba y la Alerta Amber, según sea el caso.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

De igual forma, la Comisión Permanente recibió la iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar el Código Civil, con la finalidad de establecer que los derechos de patria potestad se perderán en caso de que se obligue o permita que, de manera reiterada, la persona hija o nieta practique actos de mendicidad forzada o trabajo infantil con fines de explotación.

La propuesta para adicionar el inciso e) a la fracción IV del artículo 628 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Asimismo, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes que han estado en conflicto con la ley, tengan la oportunidad de continuar sus estudios en un entorno seguro, que les permita reconstruir su proyecto de vida.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar que la educación básica en comunidades indígenas se imparta en la lengua materna y, de manera progresiva, en español como segunda lengua, asegurando que la niñez reciba una enseñanza con pertinencia cultural y lingüística.

-Iniciativa del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de definir y establecer el principio de mínima intervención, para que las y los menores sean llamados el menor número de veces posibles en procedimientos judiciales, en caso de estar involucrados como víctimas o testigos.

Ambas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Educación y a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, respectivamente, para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para reformar el artículo 217 del Código Penal, con el propósito de aumentar las penas por el delito de corrupción de menores, a fin de imponer de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización.

-Punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez por el que exhorta al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Puebla para que, en el ámbito de sus competencias, refuercen sus acciones para mitigar la crisis de personas en situación de calle, a través de programas de albergue temporal y permanente, accesos a servicios de salud y alimentación, programas de reinserción laboral y social, así como campañas de sensibilización ciudadana que fortalezcan la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

La iniciativa y el punto de acuerdo de la diputada Graciela Palomares fueron enviados a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la de Personas en Situación de Vulnerabilidad, respectivamente, para su análisis.

-Punto de acuerdo de la diputada Xel Arianna Hernández García por el que exhorta al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia a que realice las acciones necesarias para atender a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de calle por abandono de sus padres o tutores, proporcionando los apoyos necesarios para su subsistencia, así como una reintegración a un ambiente armónico para su desarrollo integral.

El exhorto fue turnado a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución correspondiente.

Prevención y valores, camino para reconstruir tejido social: Laura Artemisa

– Reinstalan Consejo Estatal contra las Adicciones y conmemoran Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Para atender problemáticas como las adicciones, es necesario trabajar en la prevención y recuperación de valores, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez.

Al participar en un evento para la reinstalación del Consejo Estatal contra las Adicciones, la entrega de reconocimientos a espacios libres de humo de tabaco y la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la legisladora destacó la importancia de trabajar de forma coordinada entre todas las instituciones, con el propósito de recomponer el tejido social y promover el bienestar de la ciudadanía.

Laura Artemisa García indicó que desde el Congreso del Estado se generan las bases y el marco legal para que las y los poblanos tengan mejores condiciones de vida, bienestar y oportunidades.

En tanto, la diputada presidenta de la Comisión de Salud, Nayeli Salvatori Bojalil, compartió una reflexión con las y los presentes sobre las adicciones y la necesidad de trabajar desde las familias para que sus integrantes se mantengan lejos de las adicciones.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco destacó las políticas integrales que se impulsan desde el Gobierno del Estado para la prevención y el bienestar de la ciudadanía, así como los programas que se realizan de forma coordinada con la Federación, como “El fentanilo te mata”, la Semana Nacional de Salud Pública y “Vive Feliz, Vive Saludable”.

Durante el evento en el recinto legislativo, el secretario de Salud tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal Contra las Adicciones y encabezó la entrega de nueve reconocimientos a representantes de espacios libres de humo de tabaco, en este caso hoteles, universidades, restaurantes, comercios e instituciones y la sede del Congreso.

En el acto protocolario estuvieron el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez; la delegada estatal del IMSS, María Magdalena Tinajero Esquivel; el subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Francisco Ramos Montaño; la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez; el delegado estatal del ISSSTE, Alfonso Tecpanecatl García; así como estudiantes y personal de salud.