Lilia Cedillo habría ganado la reelección por rectoría BUAP

María Huerta

De manera extraoficial, se informa que Lilia Cedillo Ramírez ganó nuevamente la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dentro del proceso electoral 2025-2029.

De acuerdo a datos preliminares, la investigadora arrasó en la votación de académicos y administrativos , mientras fue dividido el voto de alumnos entre los tres candidatos.

Por lo anterior, Cedillo ganó institutos, escuelas preparatorias y complejos regionales. Mientras, se dividió el voto de nivel superior entre los tres candidatos.