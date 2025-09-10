Entrega Pepe Chedraui cheques de “Tu Crédito Imparable” para micro, pequeñas y medianas empresas

Staff/RG

Por primera vez se lanza un producto de financiamiento sin interés para este sector empresarial

Puebla, Pue., 09 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de impulsar la consolidación de emprendedores y de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento accesibles, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de cheques de “Tu Crédito Imparable” Negocio Sí Plus e Individual.

Esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, corresponde a los esquemas Negocio Sí Plus y Crédito Individual, que son propuestas de financiamiento accesibles, como créditos y microcréditos, con tasas de interés preferenciales que facilitan el acceso a capital, fomentan la inversión productiva, fortalecen la formalización de los negocios y contribuyen a la generación de empleo y dinamización de la economía local.

Durante su mensaje, el alcalde expresó que los micro, pequeños y medianos empresarios son la fuerza más importante en la generación de empleo y derrama económica. Expuso su respaldo a emprendedoras y emprendedores locales en su camino de consolidación y crecimiento, pues aseguró que esta es la forma de garantizar el futuro económico de la capital.

Agregó que “Tu Crédito Imparable” es un programa de créditos accesibles, justos y responsables, en sintonía con el esquema de trabajo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del estado, Alejandro Armenta.

“Estamos trabajando para que ustedes puedan tener su propio ingreso, generar sus propias economías, generar esa derrama económica y generar más empleo. La única manera de que vamos a salir adelante bien es con educación y con empleo”, abundó.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, expresó que más del 90 por ciento de las empresas del país no reciben un financiamiento por parte de la banca comercial, sino que son créditos informales; asimismo, uno de cada cuatro empresarios señala que los intereses son muy altos. Por esta razón, el Gobierno de la Ciudad estableció este esquema de apoyos a favor de los negocios.

“Estamos aquí el día de hoy porque nuestro alcalde se comprometió a establecer un programa de financiamiento y apoyo para emprendedores, para empresarias poblanas y para pequeños empresarios. Nos encargó que buscáramos la manera de generar mayor impacto en los pequeños empresarios”, expresó.

Asimismo, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González, celebró la entrega de estos cheques como un paso importante para las y los emprendedores poblanos, al señalar que este programa beneficiará a muchas personas con apoyos que les permitirán emprender y generar mayores ingresos en sus negocios.

Por su parte, Tania Rivas, consejera de COPARMEX, reconoció la importancia de este programa de financiamiento al convertirse en un apoyo económico para impulsar el inicio de los sueños de muchas familias poblanas que buscan mejorar su calidad de vida. Subrayó que primero están las personas y, a partir de ellas, se fortalecen las empresas.

Por primera vez se lanza un producto de financiamiento sin interés enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas. En esta edición se realizó la entrega de 10 cheques simbólicos de los esquemas Negocio Sí Plus y Crédito Individual, por un monto total de 919 mil 996 pesos, dirigidos a negocios de fabricación de muebles, comercio al por menor de piel, purificadora, guardería, entre otros.

Entre los requisitos para acceder a estos beneficios, la persona debe estar constituida legalmente como una micro o pequeña empresa, establecida dentro de los límites territoriales del municipio de Puebla; contar con Registro Federal de Contribuyentes vigente como persona física con actividad empresarial, en cualquiera de los regímenes vigentes, con al menos dos años de operación; tener entre 21 y 75 años de edad; contar con calificación favorable en los registros de buró de crédito y no laborar ni tener familiares directos trabajando en el Ayuntamiento de Puebla.

Para más información, consultar la página oficial del Gobierno de la Ciudad y las redes sociales.

Además, se contó con la asistencia de Daniela Pérez Torres, vicepresidenta de la Cámara de Comercio; Horacio Peredo, vicepresidente de Cadenas Productivas de Canacintra; Carlos Felipe Olea Hernández, beneficiario de “Tu Crédito Imparable”, y representantes de diferentes cámaras empresariales.