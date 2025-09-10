UAEMéx condena violencia digital contra alumna que increpó a Fernández Noroña

EL VALLE

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) condenó las expresiones de hostigamiento y violencia digital ejercidas en contra de Victoria Montes de Oca, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego de que cuestionara al senador Gerardo Fernández Noroña durante el evento Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68, en el Senado de la República.

La institución subrayó que este tipo de agresiones vulneran los derechos fundamentales y reiteró su política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia, incluida la que se ejerce en espacios virtuales.

En un pronunciamiento dirigido a su comunidad, la UAEMéx enfatizó que la violencia digital representa una amenaza seria que trasciende el ámbito virtual y afecta la integridad de las personas. “Impulsamos una cultura de paz digital, donde el respeto, la ética, la privacidad y la empatía sean pilares en la interacción dentro y fuera de nuestras plataformas institucionales”, señaló la institución.

La universidad expresó su solidaridad con las víctimas de estas agresiones y reafirmó su compromiso de acompañarlas. Asimismo, anunció el fortalecimiento de mecanismos de denuncia, prevención y atención a través de instancias como la Consejería Jurídica y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Cuidados.

Finalmente, la Administración Universitaria convocó a estudiantes, docentes y personal a sumar esfuerzos en la construcción de espacios digitales seguros, libres de violencia y discriminación.