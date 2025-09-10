Se vendieron en México 3 356 vehículos pesados al menudeo y 2 541 al mayoreo, en agosto de 2025

Staff/RG

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en nuestro país.

Durante agosto de 2025, en el mercado nacional, las 14 empresas que conforman este registro reportaron una disminución de 2 048 unidades vendidas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, el descenso fue de 3 782 unidades vendidas, en el mismo periodo de referencia.

Durante los meses de enero a agosto de 2025, se produjeron 99 306 vehículos pesados, lo que representó una variación de -31.6 %, respecto al mismo lapso de 2024.

La gráfica 2 muestra que los vehículos de carga representaron 97.6 % del total de unidades producidas durante el periodo de enero a agosto de 2025, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros.

Para los meses de enero a agosto de 2025, se exportaron 82 620 unidades, lo que representó una variación de -25.8 % respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.8 % del total