Se produjeron 349 856 vehículos ligeros en México y se exportaron 296 796, en agosto de 2025

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) brinda la información de la venta, producción y exportación de vehículos ligeros en nuestro país.

Durante el periodo enero a agosto de 2025, se produjeron 2 666 029 unidades, lo que representó una variación de 0.5 %, respecto al mismo lapso de 2024. Durante el periodo citado, los camiones ligeros representaron 77.2 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles.

En el periodo enero a agosto de 2025 se exportaron 2 252 578 unidades, lo que representó una variación de -1.0 %, respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros con 79.0 %