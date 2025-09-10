La inflación anual fue de 3.57%, en agosto de 2025

Staff/RG

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En agosto de 2025, el INPC presentó un nivel de 140.867: aumentó 0.06 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.57 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.01 % y la anual, de 4.99 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.21 % y los de servicios, 0.23 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.47 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.07 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02 %

En la primera y segunda quincena de agosto de 2025, el INPC registró niveles de 140.800 y 140.934, respectivamente. Esto implicó un aumento quincenal de 0.10 por ciento.

Componentes del INPC

En el octavo mes de 2025, la variación mensual de los índices subyacente y no subyacente fue de 0.22 y -0.47 %, en ese orden. En el mismo mes de 2024, fue de 0.22 y -0.70 %

A tasa anual, los índices subyacente y no subyacente crecieron 4.23 y 1.38 %, respectivamente. En agosto del año anterior, la variación anual fue de 4.00 y de 8.03 %, en ese orden

En agosto de 2025, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: vivienda propia; loncherías, fondas, torterías y taquerías; chile serrano, así como tomate verde, con incrementos en sus precios. En contraste, el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y el cine disminuyeron sus precios