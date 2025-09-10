Aumentó 3.33% el INPP total, en agosto de 2025, a tasa anual

Staff/RG

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.

A partir de esta publicación, el INPP se mide con una canasta y estructura de ponderación actualizadas.

En agosto de 2025, el INPP total, incluido petróleo, disminuyó 0.35 % a tasa mensual y aumentó 3.33 % a tasa anual. En el mismo mes de 2024, incrementó 0.07 % a tasa mensual y 4.93 % a tasa anual.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, bajó 0.80 % a tasa mensual y ascendió 3.17 % a tasa anual. En el octavo mes de 2024, cayó 0.86 y subió 3.76 %, respectivamente.

El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, descendió 0.17 % a tasa mensual y aumentó 3.41 % a tasa anual. En agosto de 2024, tuvo un alza de 0.43 % mensual y de 5.39 % anual

En agosto de 2025, los precios de las actividades primarias decrecieron 6.01 % a tasa mensual. El producto genérico con la contribución más significativa en el índice total de dichas actividades fue aves, con una caída mensual de 30.61 por ciento.

Los precios de las actividades secundarias, incluido petróleo, bajaron 0.11 % a tasa mensual. Lo anterior resultó de disminuciones en los precios del sector Minería (0.91 %) e Industrias manufactureras (0.09 %), y de aumentos en Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (0.18 %) y Construcción (0.04 %).

Los subsectores de Industrias manufactureras con la mayor reducción mensual en sus precios fueron Industria alimentaria, con 1.15 %, y Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 0.54 por ciento.

Durante agosto de este año, los precios de las actividades terciarias descendieron 0.08 % a tasa mensual. El sector Transportes, correos y almacenamiento presentó el mayor retroceso en sus precios, con 0.90 %

A tasa anual, en agosto de 2025, los precios de las actividades primarias cayeron 1.57 por ciento. Los de las secundarias subieron 3.03 % y los de las terciarias, 4.47 %