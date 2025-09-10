Aprehende la FGE a servidor público de la institución acusado de cohecho y concusión

Staff/RG

Por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y concusión, la Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Francisco N., quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El 29 de noviembre de 2024, Francisco N., inició una investigación por la desaparición de una mujer en Tehuacán. Sin embargo, tras lograr su localización, presuntamente solicitó a familiares de la víctima, la cantidad de 20 mil pesos como gratificación.

Al tener conocimiento de los hechos, se realizaron actos de investigación, a fin de contar con datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión en su contra.

Una vez que fue detenido, Francisco N., quedó a disposición del Juez de Control de Tehuacán quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de vigilar permanentemente el actuar de su personal, bajo estricto apego al principio de cero tolerancia a actos de corrupción.