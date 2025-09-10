Con música y tradición, Ariadna Ayala realiza convite al gobernador para el Huey Atlixcáyotl

Staff/RG
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó el tradicional convite al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para invitarlo a la edición número 60 del Huey Atlixcáyotl, que se celebrará el 28 de septiembre en el Cerro de San Miguel.
Acompañada por la Xochicíhuatl 2024, Severiana Palacios Sánchez, autoridades municipales y grupos representativos como danzantes de Acatlán de Osorio, Chinas Atlixquenses y Charros de a Pie, Ayala destacó que este festival reúne a las 13 etnoregiones del estado en una gran fiesta de música, danza y tradición.
La alcaldesa subrayó el apoyo histórico de los gobiernos estatal y federal, que este año triplican los recursos para la realización de la fiesta.
El gobernador Armenta agradeció la invitación y reconoció a quienes han mantenido viva esta celebración durante seis décadas, reafirmando su compromiso de fortalecerla como patrimonio cultural de Puebla y referente internacional.
