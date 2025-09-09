“Viernes muy Mexicano” en Puebla; impulsa consumo local y reactiva mercado interno

-El presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que con este programa se envía un mensaje en todo el país de que la prosperidad compartida es posible si todos participan.

-El gobernador Alejandro Armenta recibió el galardón “México muy Mexicano”, por impulsar la prosperidad compartida y la riqueza comunitaria entre los pequeños y medianos empresarios.

-El último viernes de cada mes a partir del 26 de septiembre, los comercios participantes ofrecerán promociones y ofertas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de fomentar el consumo local, fortalecer la identidad nacional, así como la economía del país, el gobierno de Puebla y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), presentaron la campaña “Viernes muy Mexicano”, impulsada por el Gobierno de México que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum.

En su mensaje durante la mañanera, el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Steffano, fue enfático al indicar que Puebla es clave para iniciar a nivel nacional dicha estrategia, ya que se envía un mensaje a todos en el país de que la prosperidad compartida es posible si todos ponen de su parte. Subrayó que a través del impulso que el gobernador realiza a la Marca 5 de Mayo, se promueve el estado a nivel nacional y mundial. “No hay mejor lugar para iniciar un movimiento que busca fortalecer familias y negocios”, resaltó.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR informó que el 99.8 por ciento de las unidades económicas en el país son MiPYMES y con esta iniciativa esperan generar una derrama de 48 mil millones de pesos, de los cuales pronostican que 2 mil vendrán de los negocios poblanos. En este sentido comentó que el programa es gratuito y está abierto para todos los negocios familiares, por lo que el último viernes de cada mes, a partir del 26 de septiembre, ofrecerán promociones y ofertas quienes cuenten con su calcomanía en sus comercios y sitios web con la leyenda: “Aquí se vive un viernes muy mexicano”.

El Gobierno de Puebla es aliado de los empresarios socialmente responsables y son el eslabón más importante de la formalidad, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Por ello, el mandatario subrayó que en su administración se atiende la formalidad y orienta a quienes viven la informalidad a que participen en la contribución del país. “Hay que acompañarlos para que se formalicen ante el SAT, hay que hacer un convenio de simplificación, ya que nuestra obligación es explicar los beneficios”, resaltó.

En este marco, el ejecutivo estatal recibió el galardón “México muy Mexicano”, por sumarse a la estrategia de concretar prosperidad compartida en todo el país y Puebla, ya que al cuidar lo local se cuida la identidad. Dicho reconocimiento lo otorga la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo a empresas, instituciones o figuras por su compromiso con la identidad nacional, el emprendimiento local, la cultura y la promoción de lo hecho en México

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que se fortalecerá el orgullo, identidad y consumo de productos y servicios mexicanos, con especial énfasis en “Lo Hecho en México” y “Lo Hecho en Puebla”, respaldados por la marca “Puebla Cinco de Mayo”. Informó que en septiembre de 2024 el consumo privado creció 1.7 por ciento, los bienes importados aumentaron 4.2, al superar a los nacionales, que sólo avanzaron 1.4 por ciento. Detalló que con esta estrategia, se apoyará a pequeños negocios, artesanos y emprendedores.

Gobierno del estado, iniciativa privada, cámaras empresariales y ciudadanía, impulsan el desarrollo económico y refuerzan el consumo de lo hecho en México y en Puebla, todo ello por un país más próspero y con riqueza comunitaria.