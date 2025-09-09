SSP investigará a custodios y director de la cárcel en Huejotzingo

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investigará actuar de los custodios y el director del penal de Huejotzingo.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González explicó que las indagatorias se llevarán a cabo, tras la difusión de un video que evidenció a un custodio golpear al interno.

Además, solicitarán la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), a fin de tomar las medidas en protección de los derechos humanos.