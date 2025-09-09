Video: Armenta enviará a diputados federales las prioridades de Puebla para 2026

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enviará a la Cámara de Diputados una lista con las prioridades de la entidad en 2026.

En conferencia de prensa, explicó que el objetivo es que los legisladores poblanos se encarguen de gestionar los recursos del paquete economico del siguiente año.

Dijo que el gabinete estatal ya analiza el cierre de este 2025.