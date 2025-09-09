Tiraron feto en Amozoc

Desde Puebla

Un feto humano de aproximadamente 9 meses de gestación fue hallado en calles de Amozoc.

La mañana de este martes, sobre la calle privada Andrés Rojas Romero esquina con 2 Norte.

Algunos vecinos del barrio de la Concepción alertaron a los números de emergencia sobre un pequeño bulto con forma humana.

Elementos de la policia municipal confirmaron el reporte y procedieron a acordonar la zona.

Paramédicos de Protección Civil tambien acudieron, para confirmar que efectivamente se trataba de un feto humano ya sin signos vitales.

Más tarde, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del pequeño cuerpo.