Tiraron feto en Amozoc

Desde Puebla
Un feto humano de aproximadamente 9 meses de gestación fue hallado en calles de Amozoc.
La mañana de este martes, sobre la calle privada Andrés Rojas Romero esquina con 2 Norte.
Algunos vecinos del barrio de la Concepción alertaron a los números de emergencia sobre un pequeño bulto con forma humana.
Elementos de la policia municipal confirmaron el reporte y procedieron a acordonar la zona.
Paramédicos de Protección Civil tambien acudieron, para confirmar que efectivamente se trataba de un feto humano ya sin signos vitales.
Más tarde, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del pequeño cuerpo.
