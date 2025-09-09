Reconocen como comunidades indígenas a San Pedro Benito Juárez y Ocotepec, en Atlixco

Ariadna Ayala reiteró la importancia de los pueblos originarios

Desde Puebla

Atlixco alcanzó un nuevo logro histórico, gracias a las gestiones de la presidenta Ariadna Ayala, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció oficialmente a San Pedro Benito Juárez y a la colonia Agrícola Ocotepec como comunidades indígenas.

Este reconocimiento las integra al Catálogo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, lo que les otorga personalidad jurídica y la posibilidad de administrar directamente recursos para obras sociales, educación, salud y proyectos productivos.

Ariadna Ayala subrayó que este avance reafirma la identidad y dignidad de los pueblos originarios, mientras que Jesús Jorge del Castillo Martínez, titular del INPI en Puebla, recordó que más de 800 comunidades en el estado ya cuentan con este derecho.