Video: Exhiben brutalidad de custodios del penal en Huejotzingo

Desde Puebla

Mediante una denuncia anónima nos hacen llegar estos dos videos dentro del penal de Huejotzingo.

En el video captado por la.camara de seguridad del propio cereso, se puede apreciar a un custodio golpear salvajemente a un PPL (Persona Privada de Libertad) con patadas.

En la denuncia, quieren hacer público que los directivos amenazan a los presos que, si no hacen lo que ellos dicen, serán trasladados al CERESO de Tepexi de Rodríguez.

Además agregaron que el propio director tiene preferencias con algunos recluidos, les da celulares para las redes sociales.

Piden la pronta intervención de las autoridades correspondientes.

Realiza SSP revisión en el Centro Penitenciario distrital de Huejotzingo

– Para reforzar las labores operativas se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

– Fueron asegurados más de 50 envoltorios con posible marihuana, siete objetos punzocortantes y seis teléfonos.

HUEJOTZINGO, Pue.- A fin de coadyuvar con autoridades municipales a preservar el orden y la legalidad en los centros penitenciarios regionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), efectuó un operativo de supervisión al interior del penal de Huejotzingo.

Durante estas acciones, las autoridades estatales y federales aseguraron más de 50 envoltorios con posible marihuana, siete objetos punzocortantes, seis equipos telefónicos, cinco bocinas, audífonos, cargadores y cables USB.

Las labores de supervisión se realizan de manera permanente en todos los Centros Penitenciarios tanto distritales como estatales, a fin de mantener un estricto apego a las normas.

Ante señalamientos de abusos por parte de personal de custodia penitenciaria pertenecientes a este Centro Penitenciario Distrital, la SSP coadyuvará en los procesos legales y de derechos humanos correspondientes a fin de privilegiar el cumplimiento de la ley.

