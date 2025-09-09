México vs Corea del Sur: TV, horario; cómo y dónde ver a la Selección Mexicana en vivo

AS MÉXICO

Segundo compromiso y segunda oportunidad para la Selección Mexicana de Futbol, que luego del actuar mostrado contra Japón, está más que obligada a desplegar una mejor versión, tanto para la tranquilidad de todos aquellos que en Estadios Unidos, se hacen presentes con la finalidad de hacerlos sentir en casa, como para quienes encienden las alarmas por no verles sólidos de cara al Mundial del 2026.

Con diversas críticas a sus espaldas y múltiples cuestionamientos por los jugadores que actualmente alínea en sus cuadros titulares, Javier Aguirre tiene una tarea sumamente complicada; primero por lograr ganar a como de lugar, y segundo, respaldar con hechos sus últimas declaraciones “Yo no regalo lugares”.

En este mismo sentido, te contamos de qué manera seguir este encuentro, para que no pierdas emoción alguna que el Conjunto Tricolor, tenga destinadas para ti.

Dónde y cuándo se jugará el México vs Corea del Sur

Este martes 9 de septiembre, en punto de las 19:00 horas (Centro de la Ciudad de México), la acción desde el Geodis Park arrancará con el rodar el balón. Se espera una gran entrada en vista del aforo que suele convocar la Selección Mexicana en territorio estadounidense.

En qué canal ver el México vs Corea; partido amistoso

Para la buena fortuna de la afición, este encuentro se podrá seguir por el Canal 5 de la televisión abierta, o bien, a través de la plataforma de streaming: Vix +. La previa del encuentro comenzará en punto de las 18:30.

Cómo seguir el México vs Corea Online

Recuerda que aquí en AS.COM tendremos para ti completamente en vivo el Directo para que sigas, minuto a minuto, las acciones más relevantes, así como la previa y declaraciones posteriores del partido. ¡Te esperamos!