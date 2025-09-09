Andrea Becerra hace historia al ganar medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025

EL UNIVERSAL
En un lluvioso y cardiaco duelo, Andrea Becerra venció 147-146 a Sofia Paiz en la Final del torneo compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en Corea del Sur.
Esto representó la segunda presea dorada para México en la historia de lo Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco. Ambas en esta edición, y ambas de la mano de Andrea.
Andrea Becerra se colgó la medalla de oro en la modalidad de equipos con Adriana Castillo y María Bernal. Además, logró el bronce en equipos mixtos con Sebastián García.
La arquera originaria de Jalisco, había rozado la gloria en 2021, cuando se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Yankton en arco compuesto. Dos años más tarde, en la edición de Berlín 2023, se colgó la plata.
En la presente edición, el camino al oro para Maya fue: en Cuartos de Final venció a la también mexicana, Mariana Bernal (148-147), en Semifinales se impuso ante la colombiana, Alejandra Usquiano (148-146) y la emocionante final, a Sofía Paiz, de El Salvador (147-146).
You may also like
-
NFL Semana 1: Resumen y resultados de todos los partidos
-
Así quedó el ranking ATP tras el US Open 2025
-
F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de Italia
-
De Alba Jr, Pérez y Girón ganan en La Carrera 1 de GTM PRO1, PRO2 y Light en Súper Copa Chihuahua
-
Colts rompen racha de 11 juegos sin ganar en la jornada inaugural