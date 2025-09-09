Confirman deslaves en carretera Las Margaritas – Acateno – Tlapacoyan en Hueytamalco

Desde Puebla

El gobierno estatal atiende cuatro emergencias en infraestructura carretera derivadas de las fuertes precipitaciones pluviales en Hueytamalco.

Desplegó la secretaría de Infraestructura la intervención inicial con los Módulos de Maquinaria, obras, que presentan un avance del 35 por ciento.

