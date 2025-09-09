El próximo año rehabilitarán la fuente de San Miguel: Aimeé Guerra

María Tenahua

La titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, informó que el siguiente año el ayuntamiento intervendrá de manera integral la fuente de San Miguel y que ya trabaja en el proyecto.

En este sentido, señaló que, al estar afectada la parte del tazón por un grupo de feministas durante una manifestación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hará la reparación con restauradores especializados.

No obstante, una vez que esto concluya, el gobierno de la ciudad intervendrá este monumento de forma global.

Están en el proceso de conformar el proyecto y la inversión.