Inauguran nuevas calles y avanza bacheo en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 9 de septiembre de 2025.- El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, acompañado de regidores, síndico municipal y vecinos, encabezó el corte de listón para inaugurar la nueva calle Cinco, ahora un nuevo acceso principal en la colonia Las Ánimas.

En esta obra se construyeron 2,442 m² de carpeta de concreto asfáltico de gran espesor, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia al tránsito vehicular.

Esta vialidad, ubicada entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, se convierte en un acceso estratégico desde la carretera federal, conectando con el panteón de San Miguel, la Prepa BUAP y facilitando el paso de automóviles y ciudadanos hacia El Ranchito, La Preciosa y colonias aledañas.

Después de más de 20 años de gestión vecinal, esta obra es hoy una realidad gracias al compromiso de un gobierno municipal que trabaja con hechos y resultados, firme y cercano a la gente.

De igual forma, el edil inauguró la construcción de pavimento con adoquín en la calle Morelos, ubicada entre Las Torres y Francisco I. Madero, en la inspectoría de Casa Blanca.

En esta obra se construyeron 1,991.50 m² de piso de adocreto tipo hexagonal, con resistencia de 300 kg/cm², asentado sobre cama de arena, lo que asegura un tránsito más seguro y una superficie de larga duración.

Con esta acción, los vecinos dejan atrás el caminar entre tierra y lodo para transitar sobre un pavimento firme y seguro. Además, se convierte en una vialidad estratégica, ya que es paso obligado para muchas familias y ciudadanos.

Trabajos de bacheo en Amozoc

También, a través de redes sociales, el presidente municipal informó que continúan los trabajos de bacheo en diferentes calles del municipio.

En esta ocasión, las cuadrillas realizaron labores en la calle 3 Poniente, entre la 5 y la 9 Sur, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y brindar a automovilistas y peatones calles en mejores condiciones, contribuyendo así a una movilidad más ágil y segura para todas y todos.

Cabe destacar que el presidente ha supervisado personalmente estas labores de bacheo y recorrido calles de manera cercana con la ciudadanía, refrendando así su compromiso de trabajar día con día en beneficio de las familias amozoquenses.