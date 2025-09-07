Voz de los Desaparecidos acusa al ayuntamiento de Puebla por retirar fotos de búsqueda

María Tenahua

El colectivo Voz de los Desaparecidos exigió una respuesta al ayuntamiento de Puebla por quitar las fichas de búsqueda del Centro de Atención Municipal, en la calle 4 Poniente y entre 11 y 13 Norte.

“Hoy, el ayuntamiento de Puebla arremete contra nuestros desaparecidos, otra vez los desaparecen, de ninguna manera aceptaremos que sean eliminados de los espacios que les correspondan”, enfatizaron.

Asimismo, señalaron que este tipo de acciones atenta contra su derecho, debido a que publicar fotografías es también una búsqueda.