Lunes concluyen campañas a la rectoría de la BUAP

Lilia Cedillo propone inclusión y rechazo 0

María Huerta

Tras 11 días, este 8 de septiembre concluirán las campañas de los tres aspirantes a la rectoría de la BUAP periodo 2025-2029.

Los candidatos Lilia Cedillo (que busca su reelección), César Cansino y Ricardo Paredes, respectivamente, han acudido a las unidades académicas a presentar sus propuestas.

Lilia Cedillo Ramírez: Su principal propuesta es la inclusión escolar y “rechazo cero”, también la integración formal de las tecnologías digitales en la docencia y avanzar en la creación de microcredenciales.

César Cansino Ortiz: Creación de un verdadero Congreso Universitario amplio, incluyente, democrático, transparente y resolutivo para definir el rumbo de la universidad.

Y Ricardo Paredes Solorio: Que la comunidad universitaria de la BUAP cumpla el desarrollo académico y la excelencia docente.