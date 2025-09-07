Lunes concluyen campañas a la rectoría de la BUAP

- Lilia Cedillo propone inclusión y rechazo 0
María Huerta
Tras 11 días, este 8 de septiembre concluirán las campañas de los tres aspirantes a la rectoría de la BUAP periodo 2025-2029.
Los candidatos Lilia Cedillo (que busca su reelección), César Cansino y Ricardo Paredes, respectivamente, han acudido a las unidades académicas a presentar sus propuestas.
Lilia Cedillo Ramírez: Su principal propuesta es la inclusión escolar y “rechazo cero”, también la integración formal de las tecnologías digitales en la docencia y avanzar en la creación de microcredenciales.
César Cansino Ortiz: Creación de un verdadero Congreso Universitario amplio, incluyente, democrático, transparente y resolutivo para definir el rumbo de la universidad.
Y Ricardo Paredes Solorio: Que la comunidad universitaria de la BUAP cumpla el desarrollo académico y la excelencia docente.
