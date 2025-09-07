Puebla sigue como la capital de los baches

Maria Tenahua
Los baches siguen como un gran problema para los conductores, debido a que se han convertido en grandes y puntiagudos hoyos.
Un enorme bache ocasiona problemas a automovilistas en la calle antiguo Camino Real a San Jerónimo y bulevar Hermanos Serdán, a un costado del Mega Soriana.
Asimismo, en la calle Roma de la Unidad de la Volkswagen, se puede observar una invasión de baches, un problema para los automovilistas y el transporte público.
