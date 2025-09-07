Congreso invita a la Feria del Taco San Nicolás Buenos Aires 2025

-Se refrenda el compromiso para promover la riqueza cultural y gastronómica de los municipios

Desde Puebla

Con la finalidad de promover la Feria del Taco 2025, que se llevará a cabo este 9 de septiembre en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, Angélica Alvarado Juárez, organizó una rueda de prensa para dar a conocer esta actividad, que está enmarcada en la fiesta patronal de la localidad.

Durante su intervención, la diputada refrendó el compromiso de la comisión que preside para promover la riqueza cultural, las tradiciones y la gastronomía de los municipios poblanos, como es la de los tacos al pastor de San Nicolás Buenos Aires, que han hecho de su receta una tradición que ha pasado de generación en generación y que ha trascendido a nivel local, nacional e internacional.

Asimismo, el diputado Elías Lozada Ortega hizo una invitación a las y los poblanos para que asistan a la Feria del Taco y prueben esta delicia gastronómica, que no solo es importante por su valor culinario, sino también por la derrama económica que representa para esta zona.

En esta rueda de prensa se contó con la presencia de las diputadas Esther Martínez Romano y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

También asistieron la titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez; el secretario del Concejo Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Omar Pérez Flores; el representante del Gremio de Taqueros, Francisco Javier Sánchez; y el Concejal de Educación y Cultura, Mauro Nicolás Álvarez Paredes.