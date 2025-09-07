Segunda parte del incremento salarial a policías municipales, al final de año: Pallares Miranda

María Tenahua
El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, aseguró que, a más tardar al cierre del 2025, los policías municipales recibirán la segunda parte del incremento salarial.
Ante esto, indicó que en una primera etapa se les entregó el cinco por ciento, por lo tanto, está pendiente el resto.
Por ello, admitió que resta un cuatro por ciento y es tema administrativo para hacerlo.
