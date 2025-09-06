Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para ganado en Durango

Excelsior

Como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la inversión por 700 millones de pesos en favor del sector ganadero.

En Durango, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el apoyo que dará el Gobierno federal a Durango para la producción y exportación de carne, como parte de las acciones del Plan México, ante las medidas regulatorias que implementó Estados Unidos contra el comercio del ganado por la plaga del gusano barrenador.

La Mandataria federal explicó que se entregarán sementales bovinos, un fondo de apoyo para engorda del ganado y centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad. Esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda e implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación. Vamos a iniciar ya con este programa y vamos a regresar para rendir cuentas de nuevo de cómo avanza el programa. Muchas gracias a todos los ganaderos de Durango, ganaderas también”, anunció.

La jefa del Ejecutivo agradeció al sector ganadero por resistir las presiones de las limitaciones comerciales con Estados Unidos.