Detención del líder de “Los Toscano” ayudará a más capturas: SSP

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González refirió que la detención del líder de “Los Toscano”, Julio César N., ayudará a desarticular su banda delictiva.

En entrevista, indicó que el hombre ya se encuentra recluido, luego de que durante un operativ con la Fiscalía General del Estado (FGE) se logró su aprehensión.

Señaló que Julio era un objetivo prioritario, uno de los principales generadores de violencia en la ciudad de Puebla, aunque la banda tiene presencia en todo el estado.