Canonización de Carlo Acutis: fecha, hora y dónde ver la ceremonia EN VIVO desde México

Excelsior

La Iglesia Católica vivirá un momento histórico este domingo 7 de septiembre, cuando el Papa León XIV, de 69 años, inscriba en el “Catálogo de los Santos” a dos jóvenes que marcaron la fe moderna: Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

Te contamos cuándo, a qué hora y cómo seguir la transmisión en vivo desde México.

¿Cuándo será la canonización de Carlo Acutis?

La ceremonia de canonización tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, en El Vaticano, donde se espera la presencia de miles de fieles provenientes de todo el mundo.

Durante el acto religioso, el Sumo Pontífice proclamará la fórmula oficial de canonización, se presentarán las imágenes de los nuevos santos y posteriormente se celebrará una misa solemne en su honor.

¿A qué hora ver en México la canonización de Carlo Acutis?

Para los fieles en México, la transmisión se podrá seguir a las 2:00 de la madrugada del domingo 7 de septiembre. El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Vatican Media, lo que permitirá que la ceremonia pueda verse en todo el país.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis, nacido en 1991 en Italia y fallecido en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, se convirtió en un símbolo de la fe católica entre los jóvenes. Programador de informática, se dedicó a documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas, utilizando la tecnología para difundir la palabra de Dios.

Su testimonio lo llevó a ser conocido como el primer “santo influencer” de la Iglesia Católica, un joven que unió el mundo digital con la espiritualidad y que inspiró a miles de fieles en todo el planeta.

¿Quién fue Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati, por su parte, murió en 1925 a los 24 años. Dedicó su corta vida al servicio de los más necesitados, combinando su pasión por la montaña con la solidaridad y la fe. Fue llamado por San Juan Pablo II el “Hombre de las Bienaventuranzas”, y su ejemplo de vida cristiana lo llevó a convertirse en un referente para la juventud católica.

Una canonización histórica

La canonización conjunta de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati marcará un hito en la historia de la Iglesia Católica, al reconocer en ambos jóvenes ejemplos de devoción, compromiso y fe que trascendieron generaciones.