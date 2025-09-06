Más y mejores obras para Amozoc: Margarito de la Rosa

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 6 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero inaugura pavimentación con concreto hidráulico en la calle 2 Poniente, beneficiando a familias y automovilistas.

En Amozoc, las obras se construyen con compromiso y calidad. Por ello, el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, acompañado de regidoras, regidores y vecinos, llevó a cabo la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle 2 Poniente, entre la 9 Norte y el colector pluvial en el barrio de San Miguel.

Esta vialidad es una de las principales conexiones entre el Zócalo Municipal y el Mercado Gral. Ignacio Zaragoza.

Además de la pavimentación, se realizó la corrección del drenaje sanitario, lo que representa un beneficio directo para las familias de la zona y mejora la movilidad de los cientos de automóviles que diariamente transitan por esta importante calle.

Durante su intervención, De la Rosa Romero destacó que estas obras son posibles gracias al compromiso no solo del Ayuntamiento, sino también de la ciudadanía. Recordó que desde hace años calles como la 2 Poniente y el colector pluvial eran indispensables, pues se trataba de zonas que sufrían continuamente inundaciones a causa de las fuertes lluvias. Hoy, con los gobiernos de la transformación, se ha logrado dar respuesta a estas necesidades, escuchando siempre a la gente.

Asimismo, agradeció la confianza de las y los ciudadanos por permitirle trabajar en su representación, y refrendó que durante toda su administración seguirá impulsando obras que atiendan las necesidades reales de Amozoc.