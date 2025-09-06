Operativo interinstitucional por aire y tierra en Amozoc para localizar a desaparecidos

Desde Puebla

Con un estado de fuerza de 197 elementos de diferentes corporaciones federales, estatales y municipales, la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina, Guarda Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, implementa un operativo en el municipio de Amozoc, con el objetivo de localizar a 11 personas reportadas como desaparecidas.

El titular de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Cobián Esperón, destacó que por instrucciones de la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt y con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, se realizan patrullajes en la zonas urbanas y serranas del municipio, así como en la carretera federal, en la autopista y en toda la región, a fin de recabar información útil que conduzca a la localización de estas personas.

“Nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado y esa es nuestra preocupación y la de todas las instituciones que participamos en el operativo”, comentó Cobián Esperón.

Añadió que en estas acciones se cuenta con 42 vehículos utilitarios, 2 blindados, drones y un helicóptero que refuerza las tareas de búsqueda y localización.

Cebe mencionar que la colaboración interinstitucional entre autoridades de los tres niveles de gobierno es de suma importancia para garantizar la protección y paz de las familias poblanas.