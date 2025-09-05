Padres de familia del Instituto DˋAmicis rechazan la incorporación de Alexis, menor de edad vinculado a un homicidio en Lomas de Angelópolis 

María Huerta

Padres de familia del Instituto D’Amicis rechazan la incorporación del alumno Alexis, quien en junio pasado fue vinculado a proceso por el homicidio de una mujer argentina, identificada como Natalia Andrade en el clúster Querétaro de Lomas de Angelópolis, en Puebla en marzo pasado.

A través de un comunicado, señalan que su ingreso a la secundaria de esa institución privada causa temor y pone en riesgo a toda la comunidad estudiantil.

Cabe recordar que el menor de edad, ex estudiante del Instituto Oriente, habría cometido el crimen impulsado por el acoso escolar que sufría de sus compañeros en la escuela.