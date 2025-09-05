Video: Se manifiestan en Amozoc por la desaparición de 15 personas

Desde Puebla

Familiares y amigos de las 15 personas desaparecidas se manifestaron pacíficamente en el zócalo de Amozoc.

Se realiza una mesa de diálogo con el ayuntamiento, para darles solucion.

En exclusiva, una madre de familia dio entrevista a este medio de comunicación para solicitar el apoyo de la ciudadanía y fiscalía.

Dijo que su hijo desapareció el pasado 11 de agosto al salir de su casa, Leonardo, de 25 años, con rumbo a Tepeaca y desde ese momento perdieron comunicación con él.