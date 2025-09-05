Messi celebra con ‘doblete’ su adiós de Eliminatorias en Argentina

ADRENALINA

Con ‘doblete’, Lionel Messi comandó la goleada de Argentina ante Venezuela (3-0) en el que representó su último partido de Eliminatorias en casa

Argentina goleó 3-0 a Venezuela en el partido que representó el último de Lionel Messi en suelo ‘Albiceleste’ correspondiente a Eliminatorias mundialistas; la Vinotinto mantiene sus esperanzas de acceder al Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026.

Derramando lágrimas en el terreno de juego previo a que comenzara el encuentro en el Estadio Mâs Monumental, Lionel Messi comenzó el compromiso acompañado de sus tres hijos y, en el tramo final del primer tiempo, el ‘10’ apareció para abrir el marcador y conseguir su gol 35 en Eliminatorias.

Fue en el tramo final del compromiso cuando Lautaro Martínez incrementó la ventaja para los dirigidos por Scaloni, mientras que Lionel Messi cerró la pinza para el 3-0 definitivo (80’) y generar que los más de 85 mil aficionados presentes en el recinto de Buenos Aires corearan su nombre durante los últimos minutos.

Con el primer puesto asegurado de las Eliminatorias, Argentina cerrará su participación oficial rumbo al Mundial 2026 frente a Ecuador, mientras que Venezuela se jugará la vida hacia el Repechaje en cuanto reciba a Colombia el próximo martes 9 de septiembre.