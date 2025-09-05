¿Dónde, cuándo y a qué hora ver la fecha 1 de la temporada 2025-2026 de la NFL en México?

JUAN FÚTBOL

La espera terminó, esta noche inicia oficialmente la temporada 2025-2026 de la NFL, en donde Philadelphia Eagles llega como vigente campeón y buscará mantener su corona, aunque sabe que el camino no será nada sencillo.

Y será precisamente dicha franquicia, la que se encargue del kickoff, enfrentándose nada más y nada menos que a Dallas Cowboys, un duelo que parece ser imperdible para los aficionados del futbol americano.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el kickoff de la NFL?

El partido entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por la señal abierta de Nu9ve y por TV de paga a través de ESPN y Disney+.

Con este partido, se dará por iniciada oficialmente la temporada 2025-2026 de la NFL, en donde habrá franquicias por seguir, y sin duda una de ellas será Kansas City Chiefs, que este año esperan no dejar escapar el Super Bowl.

El resto de partidos importantes de la fecha 1

Y precisamente, Kansas City Chiefs debutará este viernes 5 de septiembre, cuando se mida ante los Chargers a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de la señal de streaming de DAZN y NFL Games Pass.

Como ya es una costumbre, el domingo será el día más cargado de NFL, en donde destaca el partido entre Miami Dolpins vs. Colts, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá ver por la señal de Fox Sports.

Otro de los partidos importantes será el que enfrente Pittsburgh Steelers ante los Jets, el domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas, el cual podrá ser visto a través de Fox Sports.

Todos los partidos